Al Pacino bo 29-letni izbranki plačal 28 tisočakov preživnine na mesec

Zvezdnik bo že letos začel plačevati tudi za otrokovo šolanje, saj bo moral letno odšteti 15.000 evrov za sklad, ki ga bo njegov najmlajši sin pozneje porabil za šolnino. Sodnik je odločil še, da si bosta 83-letni zvezdnik in 29-letnica delila skrbništvo nad sinom, oče pa bo imel fizično skrbništvo nad otrokom.

Par so prvič začeli povezovati aprila 2022, pozneje pa so viri blizu zvezdnika razkrili, da sta se začela sestajati že med pandemijo. "Pacino in Noor sta se začela videvati med pandemijo. Ona se običajno sestaja s starejšimi bogatimi moškimi, nekaj časa pa je bila z Mickom Jaggerjem, nato pa z Nicholasom Berggruenom," je za Page Six takrat povedal vir in dodal: "Z Alom je že nekaj časa in se zelo dobro razumeta. Kaže, da razlika v starosti ni težava, kljub temu, da je starejši od njenega očeta. Druži se z bogatimi, saj tudi sama prihaja iz premožne družine."