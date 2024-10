Al Pacino je potrdil, da sta se s 30-letno Noor Alfallah razšla

"V nekaj minutah so bili tam – reševalno vozilo pred mojo hišo. V dnevni sobi je bilo šest reševalcev in dva zdravnika, vsi pa so bili oblečeni, kot da so prišli iz vesolja. Šokantno je bilo odpreti oči in videti to. Vsi so se zgrinjali okoli mene in govorili, da sem se vrnil," je pripovedoval in potrdil, da je skoraj umrl: "Rekli so, da sem ostal brez srčnega utripa. V nekem trenutku sem še bil, nato pa me ni bilo več. Sam pri sebi sem razmišljal, da sem izgubil spomine in nimam več ničesar. Ostala je le neka čudna kaša v možganih."