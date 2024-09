Al Pacino je svoji partnerki ob 30. rojstnem dnevu pomagal upihniti svečke

Al Pacino je kljub nekaterim nesoglasjem pred nekaj meseci praznoval 30. rojstni dan svoje partnerke in z njo upihnil rojstnodnevne svečke. Vpogled v zabavo je sedaj z objavo fotografij in posnetkov omogočila sestra slavljenke. 84-letni igralec in 53 let mlajša izbranka sta se namreč soočala z bojem za skrbništvo njunega sina, ki sta ga pozdravila junija leta 2023.

Sestra partnerke Al Pacina je na družbenem omrežju delila fotografije Noorinega praznovaja 30. rojstnega dne. 84-letni igralec je partnerki Noor Alfallah med proslavljanjem stal ob strani in ji pomagal upihniti rojstnodnevne svečke, ki so stale na ogromni, trinadstropni torti. Rojstnodnevne zabave so se udeležile tudi Julia Fox, najboljša prijateljica Selene Gomez Raquelle Stevens ter hči Demi Moore in Brucea Willisa, Scout LaRue Willis. Čeprav je Sophia omogočila vpogled na praznovanje rojstnega dne svoje sestre šele zdaj, je slednja 30 let dopolnila že pred meseci.

Al Pacino in njegovo dekle Noor Alfallah FOTO: Sophia Alfallah icon-expand

Pacino in Noor sta povezana že od pandemije koronavirusa, prvega skupnega otroka pa sta pozdravila junija 2023. Septembra istega leta je producentka Sonyja vložila zahtevo za popolno fizično skrbništvo nad njunim sinom Romanom, vendar je dejala, da je igralca pripravljena "razumno obiskovati". Naslednji mesec sta sklenila skupni dogovor o skrbništvu. Dokumenti, ki jih je pozneje pridobil Page Six, so potrdili, da sta se dogovorila o skupnem pravnem skrbništvu, medtem ko je Noor dobila primarno fizično skrbništvo.

