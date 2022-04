Al Pacino na večerji z bivšo punco Micka Jaggerja

Po večerji so nekateri večer nadaljevali v galeriji Pace, kjer je imel Schnabel, ki je tudi slikar, svojo razstavo z naslovom For Esmé – with Love and Squalor . Zvezdnik Igre prestolov je na družbenem omrežju delil fotografijo, na kateri sta pozirala tudi Pacino in Alfallah. "Izjemna noč v galeriji Pace," je zapisal Jason. "Hvaležen sem, da uživam v večerji skupaj z legendami," je dodal. Fotografija je navdušila Pacinove oboževalce, a ne zaradi njegove domnevne nove ljubezni, ampak zaradi njegovega telefonskega ovitka. S fotografije je namreč razvidno, da je motiv na ovitku glavni lik animiranega filma Shrek .

Al Pacino se je v Kaliforniji družil s prijatelji, med katerimi je bila tudi bivša punca rockerja Micka Jaggerja , Noor Alfallah . Paparaci so zanimivo družbo, v kateri sta bila tudi igralec Jason Momoa in filmski ustvarjalec Julian Schnabel , ujeli v objektiv, ko je odhajala iz italijanske restavracije. 81-letni Al in 28-letna Noora sta restavracijo zapustila v istem avtomobilu. Oba sta bila za druženje s prijatelji oblečena v črno.

To je prvič po dveh letih, da so legendarnega igralca Botra tuji mediji romantično povezali. Pacino se je leta 2020 razšel z izraelsko igralko in glasbenico Meital Dohan, s katero sta imela kar 39-letno starostno razliko. Meital je ob njunem razhodu dejala za revijo La'Isha: "Sedaj je že starejši moški, če sem iskrena. Kljub vsej moji ljubezni zveza ni zdržala."

Tudi Alfallah je vajena pozornosti medijev, saj se je pred petimi leti sestajala s frontmanom skupine Rolling Stones, Mickom Jaggerjem. Skupaj sta bila približno dve leti, ko je bil on star 74 let, ona pa 23 let. Kasneje je Noor zanetila govorice, da je skupaj z režiserjem Clintom Estwoodom, potem ko so ju paparaci ujeli na večerji, a je kasneje za Daily Mail to zanikala in dejala, da sta zgolj družinska prijatelja.