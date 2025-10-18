Al Pacino o Diane Keaton: Prinašala mi je srečo

Smrt Diane Keaton je močno pretresla tudi njenega nekdanjega partnerja, zvezdnika Al Pacina . "Ko sem prvič slišal novico, sem bil pretresen," je zapisal za Deadline in dodal, da ga je njena smrt globoko užalostila. "Diane je bila moja partnerica, moja prijateljica, nekdo, ki mi je prinesel srečo in je večkrat vplivala na smer mojega življenja."

Skupaj sta zaigrala v trilogiji Boter , njuno razmerje z občasnimi razhodi pa je trajalo skoraj dve desetletji. "Čeprav je minilo že več kot trideset let, odkar sva bila skupaj, so spomini še vedno živi in z njeno smrtjo so se vrnili z močjo, ki je hkrati boleča in ganljiva," je nadaljeval.

Igralka je 11. oktobra v 80. letu starosti umrla zaradi pljučnice. Od nje so se poslovila številna imena svetovne smetane. "Ljudje jo bodo pogrešali, a še bolj kot to se je bodo spominjali," je še povedal Pacino in zaključil: "Pustila je sled, ki ne more zbledeti. Bila je neustavljiva, odporna in predvsem globoko človeška. Vedno se je bom spominjal."

Igralca sta začela hoditi leta 1974. Dokončno sta se razšla leta 1990, potem ko mu je pokojna postavila ultimat, 85-letnik se namreč ni želel poročiti, odločitev pa naj bi zdaj obžaloval.

"Vem, da bo za vedno obžaloval, da ni naredil koraka, ko je imel priložnost," je za Daily Mail povedal prijatelj legendarnega igralca in dodal: "Al je leta po razhodu z Diane govoril: 'Če je usojeno, ni nikoli prepozno za spremembo.' Žal pa zdaj je. Ko se Al ozre nazaj, prizna, da je bila Diane ljubezen njegovega življenja, ki jo je vedno imenoval 'neverjetna ženska'." Zvezdnika sta se kljub razhodu tekom uspešne kariere večkrat javno podprla.