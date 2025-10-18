Svetli način
Tuja scena

Al Pacino o Diane Keaton: Prinašala mi je srečo

Los Angeles, 18. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

E.K.
Po smrti Diane Keaton, s katero je Al Pacino preživel skoraj dve desetletji, igralec priznava, da ga je njen odhod močno pretresel. Prijatelji zvezdnika navajajo, da je bila igralka, kljub burnemu razmerju, ljubezen njegovega življenja in da zdaj obžaluje, da se ni poročil z njo, ko je imel to priložnost.

Smrt Diane Keaton je močno pretresla tudi njenega nekdanjega partnerja, zvezdnika Al Pacina. "Ko sem prvič slišal novico, sem bil pretresen," je zapisal za Deadline in dodal, da ga je njena smrt globoko užalostila. "Diane je bila moja partnerica, moja prijateljica, nekdo, ki mi je prinesel srečo in je večkrat vplivala na smer mojega življenja."

Al Pacino
Al Pacino FOTO: Profimedia

Skupaj sta zaigrala v trilogiji Boter, njuno razmerje z občasnimi razhodi pa je trajalo skoraj dve desetletji. "Čeprav je minilo že več kot trideset let, odkar sva bila skupaj, so spomini še vedno živi in z njeno smrtjo so se vrnili z močjo, ki je hkrati boleča in ganljiva," je nadaljeval.

Igralka je 11. oktobra v 80. letu starosti umrla zaradi pljučnice. Od nje so se poslovila številna imena svetovne smetane. "Ljudje jo bodo pogrešali, a še bolj kot to se je bodo spominjali," je še povedal Pacino in zaključil: "Pustila je sled, ki ne more zbledeti. Bila je neustavljiva, odporna in predvsem globoko človeška. Vedno se je bom spominjal."

Diane Keaton in Al Pacino
Diane Keaton in Al Pacino FOTO: Profimedia

Igralca sta začela hoditi leta 1974. Dokončno sta se razšla leta 1990, potem ko mu je pokojna postavila ultimat, 85-letnik se namreč ni želel poročiti, odločitev pa naj bi zdaj obžaloval. 

"Vem, da bo za vedno obžaloval, da ni naredil koraka, ko je imel priložnost," je za Daily Mail povedal prijatelj legendarnega igralca in dodal: "Al je leta po razhodu z Diane govoril: 'Če je usojeno, ni nikoli prepozno za spremembo.' Žal pa zdaj je. Ko se Al ozre nazaj, prizna, da je bila Diane ljubezen njegovega življenja, ki jo je vedno imenoval 'neverjetna ženska'." Zvezdnika sta se kljub razhodu tekom uspešne kariere večkrat javno podprla.

Princ Andrew se je po pogovoru s kraljem odpovedal častnim nazivom

KOMENTARJI (1)

LeviTUMOR
18. 10. 2025 08.40
Tako kot Pacino, je bila tudi ona odlična igralka. Pogledal botrovo trilogijo večkrat in sta lepo padala skup. Sploh nisem vedel da sta tudi za kamerami se pentljala. Jah tako je to nimaš kej. Vsega lepega je 1x konec na žalost, ostanejo pa samo še spomini. Drži se Pacino, sej bo.
