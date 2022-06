Al Pacino o njegovem odmevnem ovitku za telefon: Podarila mi ga je hči

Al Pacino je v pogovorni oddaji razkril, da je bil ovitek, na katerem so nanizane Shrekove glave, darilo od njemu zelo ljube osebe. "To mi je podarila moja hči. Moja najmlajša hči mi je dala to na telefon." Igralčeva najmlajša hči, ki jo ima z nekdanjo partnerko Beverly D'Angelo, je 21-letna Olivia , ki ima še brata dvojčka Antona , sicer pa ima igralec z bivšo Jan Tarrant še 32-letno hči Julie.

V nadaljevanju je Al pojasnil, da se sploh ni zavzel, kakšen je izgled njegovega ovitka, dokler ni Jason Momoa objavil fotografije z njune skupne večerje, ki je hitro postala viralna. "Jaz sploh ne spremljam družbenih omrežji, nekdo mi je povedal, da je to na mojem telefonu. Od bližje sem ga pogledal in dejal: 'Oh, to je Shrek.'". Voditelj Harry Smith je zvezdnika Botra vprašal, ali je slavni ovitek obdržal, na kar je Pacino odgovoril: "Seveda, dobil sem ga za darilo."