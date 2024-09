Al Pacino: Oskarja sem prejel zaradi mame, ki je umrla zaradi drog

Al Pacino svoj uspeh in osvojitev oskarja pripisuje težavni materi, ki je umrla zaradi prevelikega odmerka prepovedanih substanc. Igralec je v svoji novi knjig, ki naj bi jo izdal oktobra, opisal odraščanje in življenje v Hollywoodu, kar ni storil še nikoli doslej. V svoji prihajajoči knjigi spominov "Sonny Boy" je spregovoril tudi o odvisnosti svoje matere in se ji zahvalil, da ga je v življenju obvarovala ter ga vodila po pravi poti.

Al Pacino svoj uspeh pripisuje svoji težavni materi, ki je umrla zaradi prevelikega odmerka drog, ko je bil star zgolj 22 let. Kljub njegovem talentu pa njegova mama ni želela, da bi igral. 84-letnega zvezdnika so njegovi stari starši vzgojili v Bronxu, potem ko sta se njegova mama in oče ločila. Igralec pravi, da je njegova mama nehote oblikovala njegovo kariero, takrat ko ga je peljala v kino. V svoji novi knjigi Sonny Boy: A Memoir se spominja tudi poskusa njenega samomora, ko je bil star zgolj šest let in njeno kasnejšo smrt leta 1962.

Zvezdnik je priznal, da je zaradi mamil izgubil tudi prijatelje in da ga je prav njegova mama obvarovala kriminalnega življenja med odraščanjem v New Yorku. Knjigo je naslovil po vzdevku, ki mu ga je dala mama in izhaja iz priljubljene pesmi Ala Jolsona. V knjigi je med drugim zapisal: "Moja mama je bila lepa ženska, vendar je bila čustveno krhka. Občasno je obiskala psihiatra, ko je imel dedek denar za plačilo." Pacino je v knjigi opisal, kako se je igral zunaj, v ulici blizu njegovih starih staršev, ko je prišlo do nemira in je izvedel, da je vključena tudi njegova mama. "Pred stavbo je bilo reševalno vozilo, na nosilih so nosili mojo mamo. Poskušala je narediti samomor," je razkril. Rose, njegova mama, si je vsaj delno opomogla od svojega krhkega stanja in je nato nekaj let skrbela zanj. V knjigi med drugim opisuje, kako ga je že od malih nog vozila v kino. Kasneje sta se prerekala zaradi njegove želje, da bi postal igralec. Zvezdnik je zapustil dom, v želji po donosni igralski karieri. Po uspešni avdiciji so ga sprejeli na Srednjo šolo za uprizoritvene umetnosti.

