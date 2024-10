Al Pacino po okužbi s koronavirusom skoraj umrl

Al Pacino je v nedavnem intervjuju za New York Times spregovoril o bližnjem srečanju s smrtjo. Igralec se je spominjal, da se je počutil nenavadno slabo, imel je vročino in je bil zelo dehidriran, nato pa je nenadoma zelo zbolel. "Sedel sem v svoji hiši, nato pa me kar naenkrat ni bilo več. Kar tako. Nisem več imel srčnega utripa," je povedal.

"V nekaj minutah so bili tam – reševalno vozilo pred mojo hišo. V dnevni sobi je bilo šest reševalcev in dva zdravnika, vsi pa so bili oblečeni, kot da so prišli iz vesolja. Šokantno je bilo odpreti oči in videti to. Vsi so se zgrinjali okoli mene in govorili, da sem se vrnil," je pripovedoval in potrdil, da je skoraj umrl: "Rekli so, da sem ostal brez srčnega utripa. V nekem trenutku sem še bil, nato pa me ni bilo več. Sam pri sebi sem razmišljal, da sem izgubil spomine in nimam več ničesar. Ostala je le neka čudna kaša v možganih."

Pacino, sicer oče štirih otrok, se je leta 2023 razveselil sina Romana, ki ga ima s 30-letnim dekletom Noor Alfallah. 84-letnik je dejal, da je bil prav deček razlog, da se je potrudil na tem svetu ostati še nekaj časa. Ob zavedanju minljivosti pa je otroke označil za tolažbo, ki človeka žene naprej: "Naravno se mi zdi, da imaš s staranjem drugačen pogled na smrt. Tako to pač gre. Nisem prosil za to, to samo pride, tako kot veliko drugih stvari v življenju."