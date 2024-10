Al Pacino pravi, da je zabavno ponovno postati oče pri 84 letih

Al Pacino, zvezdnik filmov Brazgotinec, Vročina, The Irishman, Vonj po ženski in drugih, je nedavno izdal avtobiografijo, v kateri javnosti odstira vpogled v svoje življenje. Eden od razlogov, zakaj se je odločil za ta korak, je tudi, da je pred letom dni, ko je bil star 83 let, postal še četrtič oče, kot je povedal za BBC, pa si je želel, da bi sedaj 16-mesečni Roman tako imel priložnost pobližje spoznati svojega očeta in njegovo zgodbo.