Al Pacino se je sestal s papežem Leonom XIV.

Al Pacino in italijanski producent Andrea Iervolino sta se pred dnevi srečala s papežem Leonom XIV. , kot je pozneje za People povedal 37-letnik, pa je bila to tako zanj kot za 85-letnega hollywoodskega zvezdnika posebna izkušnja. Pacino se je s papežem sestal prvič, Italijan pa je imel priložnost spoznati že pokojnega papeža Frančiška.

"To je bilo zelo razburljivo srečanje zame, bila pa sem zelo vesel tudi za Pacina. Papežu sva poklonila modelček Maseratija, saj je film, ki ga skupaj snemava, poklon papežu in prippoveduje zgodbo skozi zgodovinske dogodke in nosi enako sporočilo kot ga papež dnevno širi v družbi: enotnost, družina, mir in ostalo," je v izjavi za revijo People povedal Iervolino.