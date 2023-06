Al Pacino v družbi bivše partnerke Beverly D'Angelo

Al Pacina so paparaci ujeli v Los Angelesu, kjer se je družil s svojo bivšo partnerko Beverly D'Angelo in njunima dvema otrokoma, 22-letnim Antonom in Olivio. Skupaj so se odpravili v sobo pobega, med druženjem pa so paparaci ujeli nekdanja partnerja, ki sta imela na parkirišču resen pogovor.