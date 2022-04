Alan Cumming ponuja denarno nagrado za pogrešanega šimpanza

Tonko so nazadnje videli pred nekaj meseci, takrat je dneve preživljala v kletki sedaj nedelujoče organizacije v Missouriju, ki se ukvarja z rejo opic, te pa tudi posoja za potrebe snemanj filmov, serij in reklam, na voljo so organizatorjem zabavnih dogodkov, opice pa so na voljo tudi za nakup. Fundacijo je večkrat obsodila neprofitna organizacija PETA, ki se bori za etično ravnanje z živalmi, ta pa je primaknila še enkrat toliko, tako da se je znesek za koristne informacije o Tonki podvojil.

Cumming je ob pričetku iskalne akcije dejal: ''V mesecih, ki sva jih s Tonko skupaj preživela na snemanju filma, sva postala dobra prijatelja, se skupaj igrala in se nasploh zelo zabavala. Težko je, ko pomislim, da je zaprt nekje v kletki, v temni kleti nekje, ali pa da ga je doletela drugačna usoda, zato apeliram na vse, ki bi kar koli vedeli o tem, kaj se mu je pripetilo, da delijo informacijo in so tako upravičeni do nagrade.''