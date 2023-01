Alan Cumming: Vrnil sem odlikovanje, ki mi ga je podelila kraljica Elizabeta II.

"Danes je moj 58. rojstni dan in želim vam povedati nekaj, kar sem nedavno naredil zase. Vrnil sem svoj naziv častnika Britanskega imperija. Pred štirinajstimi leti sem bil neverjetno hvaležen, da sem ga prejel in tako pristal na seznamu častnikov ob rojstnem dnevu kraljice leta 2009, saj mi je bil podeljen ne le za mojo službo igralca, ampak za aktivizem za enake pravice gejevske in lezbične skupnosti v ZDA," je svoj zapis na Instagramu začel Alan Cumming . Škotski igralec je obenem tudi priznal, da mu je smrt britanske kraljice Elizabete II. septembra lani ter posledična razprava o vlogi monarhije in načinu, kako je britanski imperij dolgo koval dobiček na račun izkoriščanja staroselskih ljudstev po vsem svetu, odprla oči.

Odlikovanje je Cumming prejel leta 2009 ne le za svojo igralsko kariero, temveč tudi za svoj boj za pravice ljudi v ZDA. In to mu je veliko pomenilo. "Resnično sem šokiran in vesel, da sem prejel to čast. Še posebej sem vesel, da sem počaščen tako za svoj aktivizem kot za svoje delo. Boj za enakost skupnosti LGBT v ZDA je nekaj, do česar sem zelo strasten, in to čast vidim kot spodbudo, da se še naprej borim za tisto, kar verjamem, da je prav, in za to, kar jemljem za samoumevno kot državljan Združenega kraljestva. Hvala kraljici in tistim, ki sestavljajo njen seznam častnikov ob rojstnem dnevu, da ste opozorili na neukrepanje ameriške vlade glede tega vprašanja. Zaradi tega sem zelo ponosen, da sem Britanec in državljan ZDA," je dejal ob prejemu, svoje besede pa je ponovil tudi v zapisu ob objavi.