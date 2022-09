Alan Rickman kljub raku vztrajal v vlogi Rawsa

The Guardian je objavil nove odlomke iz dnevnikov Alana Rickmana, ki je leta 2016 izgubil bitko z rakom trebušne slinavke. Kot poroča britanski medij, so igralcu leta 2005 diagnosticirali raka, v začetku leta 2006 pa mu odstranili prostato. Malo za tem je v svoj dnevnik zapisal: "Končno ja za Harryja Potterja 5. Občutek ni ne slab ne dober. Argument, ki je zmagal, je tisti, ki pravi: 'Izpelji do konca. To je tvoja zgodba.'"