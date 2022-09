Alan Rickman kritiziral igro Daniela Radcliffa in Emme Watson

Alan Rickman je pred začetkom snemanja filma Harry Potter in kamen modrosti v dnevniku zapisal: "Glede Harryja Potterja ne čutim nič, kar me resnično moti," poroča The Guardian, ki je objavil odlomke iz knjige Madly Deeply: The Diaries of Alan Rickman. Igralec je dodal, da mu je avtorica J. K. Rowling povedala skrivnosti, da je Raws ljubil Harryjevo mamo Lily, preden je to razkrila v knjigi. "Ko se z njo pogovarjaš, deluje kot nekdo, ki te zgodbe živi, ne pa izmišljuje."

Po izidu prvega dela je zapisal: "Film je potrebno gledati samo na velikem zaslonu. Potrebuje obseg in globino, ki se ujema z odvratno glasbo Johna Williamsa. Kasnejša zabava v Savoyu je veliko bolj zabavna." Po drugem filmu je Alan želel prenehati z igranjem v priljubljeni franšizi, saj se zapisal "nič več" Harryja Potterja, a si je kasneje očitno premislil.