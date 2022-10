Alan Rickman o Dumbledorjevi filmski smrti: Manjka dramatičnosti

Na dan je prišel nov odlomek iz prihajajoče knjige pokojnega igralca Alana Rickmana, v kateri so objavljeni njegovi dnevniški zapisi. Njegovo kritiziranje filmov o Harryju Potterju, v katerih je igral profesorja Robausa Rawsa, je v medijih že dvignilo veliko prahu, tokrat pa je pozornost pritegnil odlomek, v katerem je izrazil svoje nezadovoljstvo nad prizorom v šestem delu, kjer njegov lik ubije profesorja Dumbledorja.

Alan Rickman je v svojem dnevniku, katerega odlomki so zbrani v knjigi Madly, Deeply: The Diary of Alan Rickman, kritiziral prizor v filmu Harry Potter in princ mešane krvi, poroča Insider. Zmotil ga je prizor, v katerem njegov lik (profesor čarobnih napojev Robaus Raws) priskoči na pomoč Dracu Malfoyu in namesto njega ubije ravnatelja Bradavičarke Albusa Dumbledorja.

icon-expand Alan Rickman se je v dnevniku pritoževal nad scenarijem šestega dela Harryja Potterja. FOTO: Profimedia

"Prizoru na papirju na čuden način manjka dramatičnosti, ampak to sta zagotovo vzrok in posledica scenarija, ki bi se moral skladati s pripovedjo. Ne vemo ali pa se ne spomnimo dovolj o skrbeh posameznega lika, da bi razumeli problem, ali da bi nam bilo zanj mar," je zapisal britanski igralec. Zmotile so ga tudi Rawsove besede, ki bi jih moral izreči, preden je ubil ravnatelja: "Dal sem besedo. Zaobljubil sem se," saj so bile po njegovem nejasne. Zaobljuba, ki je bila omenjena v scenariju, se je navezovala na obljubo, ki jo je profesor napojev dal Malfoyevi mami, in sicer da bo Dracu pomagal ubiti ravnatelja. Kot je Rickman zapisal v dnevniku, se je dogovoril, da so besede črtali s scenarija. V filmu zato Raws zgolj stopi pred Dumbledorja in izreče smrtonosni urok Avada kedavra.