Alanis je tretjič noseča

Kanadska pevka Alanis Morissette, poznana po odličnem albumu Jagged Little Pilliz sredine 90. let prejšnjega stoletja, je nov teden pričela z veselo novico, saj je svojim sledilcem na Instagramu in vsem oboževalcem dala vedeti, da tretjič pričakuje.

"Toliko NOVOSTI ..." je skoraj 45-letnica zapisala ob črno-belo fotografijo v profilu, na kateri je lepo viden njen nosečniški trebuh.

Ikonična pevka ima z raperjem Mariom "Souleyem" Treadwayem osemletnega sina Everjain dveletno hčerko Onyx. Par se je poročil leta 2010.