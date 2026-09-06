Izdana Alanis Morissette: ukradeni milijoni, izsiljevanje in lažne obtožbe

Alanis Morissette nima sreče s svojimi sodelavci. 52-letna pevka se je že drugič opekla; potem ko je nekdanji menedžer poneveril več milijonov, jo je menedžerka turneje po Evropi skušala izsiljevati in lažno obtožiti trgovine z drogami. Zvezdnica je tako nedavno vložila tožbo zoper Keren Urinov, leta 2017 pa je Jonathan Todd Schwartz priznal, da je od pevke ukradel nekaj več kot štiri milijone evrov.

Alanis Morissette FOTO: Profimedia

"Alanis je oseba, ki preveč zaupa ljudem," je nedavno za The Post dejal Schwartz, ki je bil pevkin finančni menedžer, skupaj pa je od svojih zvezdniških strank, med katerimi je bila tudi ona, ukradel in poneveril 6,2 milijona evrov. Kot je dodal, se Morissette trudi obdati s kakovostno ekipo ljudi, v kateri pa se najdejo izjeme, kot je bil tudi sam, ki se izkažejo za nezanesljive. Schwartz je imel težave z odvisnostjo od kokaina in igrami na srečo. "Preveč se zanaša na strokovnjake, ki jih ima v ekipi, ker jim zaupa, pa njihovega dela ne preverja dovolj. To je pogosta praksa v zabavni industriji, saj ko si nekdo prisluži zaupanje, tega ljudje uživajo, dokler ga ne izdajo. Jaz sem bil žal eden tistih, ki so jo izdali," je ekskluzivno za The Post priznal Schwartz, ki je že 10 let trezen in prevzema odgovornost za svoja dejanja.

Kot je dejal, mu je zelo žal za svoje ravnanje: "Rad bi se z njo pogovoril in ji tudi osebno povedal, da mi je zares žal in se ji iskreno opravičil!" Ob tem je dodal, da je prav njegov primer lahko opozorilo zvezdnikom, naj imajo več nadzora nad svojimi financami. Zvezdnico je tudi podprl, da se s pravnimi sredstvi bori zoper ravnanje nekdanje menedžerke turneje: "Prav je, da je udarila po mizi in se bo postavila zase. Upam, da bo zmagala!" Schwartz je priznal, da je poneveril in ukradel denar, ki ga je med letoma 2010 in 2014 v pevkinem imenu lažno vlagal v poslovanje slamnatih podjetij. Obsojen je bil na šestletno kazen v zveznem zaporu, zdaj pa dela kot terapevt za odvisnike.

Iz dokumentov, ki jih je pridobil The Post, pevka od Urinove zahteva odškodnino v vrednosti 64.000 evrov in navaja, da jo je skušala prisiliti v 15-letno pogodbo o zaposlitvi z visokim plačilom, kar naj bi se zgodilo po tem, ko so v njeni torbi v Španiji odkrili marihuano in tablete, ki se uporabljajo za pomiritev živali. Čeprav naj bi menedžerka sprva policiji priznala, da so droge njene, pa naj bi pozneje skušala zvaliti krivdo na pevko in britanskim oblastem dejala, da jih je prenašala za zvezdnico. Menedžerkin odvetnik je v izjavi za medije vse obtožbe zoper njegovo stranko zanikal.