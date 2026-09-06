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Izdana Alanis Morissette: ukradeni milijoni, izsiljevanje in lažne obtožbe

Los Angeles, 06. 09. 2026 15.28 pred 15 minutami 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Alanis Morissette

Kanadska pevka je vložila tožbo zoper nekdanjo menedžerko turneje, ki jo obtožuje, da jo je izsiljevala in skušala lažno obtožiti trgovine z drogami. Alanis Morissette je natančno opisala, kako jo je Keren Urinov skušala izsiljevati, potem ko so v njeni prtljagi v sklopu turneje po Evropi našli droge, nekdanja zaposlena pa je krivdo skušala zvaliti na pevko.

Alanis Morissette nima sreče s svojimi sodelavci. 52-letna pevka se je že drugič opekla; potem ko je nekdanji menedžer poneveril več milijonov, jo je menedžerka turneje po Evropi skušala izsiljevati in lažno obtožiti trgovine z drogami. Zvezdnica je tako nedavno vložila tožbo zoper Keren Urinov, leta 2017 pa je Jonathan Todd Schwartz priznal, da je od pevke ukradel nekaj več kot štiri milijone evrov.

Alanis Morissette
Alanis Morissette
FOTO: Profimedia

"Alanis je oseba, ki preveč zaupa ljudem," je nedavno za The Post dejal Schwartz, ki je bil pevkin finančni menedžer, skupaj pa je od svojih zvezdniških strank, med katerimi je bila tudi ona, ukradel in poneveril 6,2 milijona evrov. Kot je dodal, se Morissette trudi obdati s kakovostno ekipo ljudi, v kateri pa se najdejo izjeme, kot je bil tudi sam, ki se izkažejo za nezanesljive. Schwartz je imel težave z odvisnostjo od kokaina in igrami na srečo.

"Preveč se zanaša na strokovnjake, ki jih ima v ekipi, ker jim zaupa, pa njihovega dela ne preverja dovolj. To je pogosta praksa v zabavni industriji, saj ko si nekdo prisluži zaupanje, tega ljudje uživajo, dokler ga ne izdajo. Jaz sem bil žal eden tistih, ki so jo izdali," je ekskluzivno za The Post priznal Schwartz, ki je že 10 let trezen in prevzema odgovornost za svoja dejanja.

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Kot je dejal, mu je zelo žal za svoje ravnanje: "Rad bi se z njo pogovoril in ji tudi osebno povedal, da mi je zares žal in se ji iskreno opravičil!" Ob tem je dodal, da je prav njegov primer lahko opozorilo zvezdnikom, naj imajo več nadzora nad svojimi financami. Zvezdnico je tudi podprl, da se s pravnimi sredstvi bori zoper ravnanje nekdanje menedžerke turneje: "Prav je, da je udarila po mizi in se bo postavila zase. Upam, da bo zmagala!"

Schwartz je priznal, da je poneveril in ukradel denar, ki ga je med letoma 2010 in 2014 v pevkinem imenu lažno vlagal v poslovanje slamnatih podjetij. Obsojen je bil na šestletno kazen v zveznem zaporu, zdaj pa dela kot terapevt za odvisnike.

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Iz dokumentov, ki jih je pridobil The Post, pevka od Urinove zahteva odškodnino v vrednosti 64.000 evrov in navaja, da jo je skušala prisiliti v 15-letno pogodbo o zaposlitvi z visokim plačilom, kar naj bi se zgodilo po tem, ko so v njeni torbi v Španiji odkrili marihuano in tablete, ki se uporabljajo za pomiritev živali. Čeprav naj bi menedžerka sprva policiji priznala, da so droge njene, pa naj bi pozneje skušala zvaliti krivdo na pevko in britanskim oblastem dejala, da jih je prenašala za zvezdnico. Menedžerkin odvetnik je v izjavi za medije vse obtožbe zoper njegovo stranko zanikal.

Razlagalnik

Alanis Morissette je kanadsko-ameriška pevka, tekstopiska in glasbenica, ki je svetovno slavo dosegla sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja. Njen album 'Jagged Little Pill', izdan leta 1995, velja za enega najbolje prodajanih albumov vseh časov. Znana je po svojem čustvenem, iskrenem slogu pisanja besedil in edinstvenem vokalu, s čimer je močno vplivala na razvoj alternativnega rocka in ženskega avtorstva v glasbi.

Poneverba je oblika gospodarskega kriminala, pri kateri oseba, ki ji je zaupano upravljanje s premoženjem ali denarjem druge osebe ali organizacije, ta denar nezakonito prisvoji ali uporabi v lastne namene. V primeru zvezdnikov to pogosto vključuje finančne menedžerje ali računovodje, ki zlorabijo svoj dostop do bančnih računov in sredstev za osebno bogatenje ali pokrivanje lastnih dolgov, pri čemer pogosto uporabljajo zapletene računovodske trike, da bi prikrili sledi.

Slamnata podjetja so pravne osebe, ki obstajajo le na papirju in nimajo dejanske poslovne dejavnosti, zaposlenih ali sredstev. Pogosto se ustanavljajo z namenom prikrivanja lastništva, pranja denarja ali izogibanja davkom. V kontekstu finančnih goljufij se lahko uporabljajo za preusmerjanje denarja stran od pravega lastnika, saj ustvarijo videz legitimnih poslovnih transakcij, ki jih je težje izslediti do dejanskega storilca.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
alanis Morissette pevka tožba

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