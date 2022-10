Alanis Morissette: Moja hči me kliče s polnim imenom in priimkom

Edina hčerka Alanis Morissette se je odločila, da bo svojo mamo klicala drugače kot ostali otroci. "Moja hči me kliče s polnim imenom. Opazila je, da me v domačem okolju nihče tako ne pokliče, in ugotovila, da če me namesto mama pokliče Alanis Morissette, takoj dobi mojo pozornost," je v oddaji Gary Bryan Morning Show Audacy razkrila pevka. 6-letna Onyx očitno svojo mamo zelo dobro pozna in ve, kako najhitreje dobiti njeno pozornost.