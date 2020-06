Alanis Morissette opisala svojo trnovo pot do starševstva

Zvezdnica, ki te dni praznuje petindvajseto obletnico ikoničnega album Jagged little pill, na katerem je delila mnogo osebnih izkušenj in s pesmijo Ironic osvojila prva mesta lestvic, je opisala nekaj težkih trenutkov iz svoje preteklosti. V spletnem pogovoru z Daxom Shepardom, možem igralke Kristen Bell, je bila izredno odkrita in delila nekaj podrobnosti iz svojega zasebnega življenja. 46-letna pevka je iskreno opisala svojo pot do trenutka, ko je končno postala mama. V želji po starševstvu se je soočila z mnogimi izzivi, razkrila je tudi, da je doživela kar nekaj spontanih splavov.

Alanis, ki je mama treh otrok, 9-letnega Everja, 3-letne Onyx ter 10-mesečnega Winterja in je poročena s pevcem Mariem 'Souleyem' Treadwayjem, je povedala, da se je na poti do starševstva srečala z mnogimi preprekami in doživela nekaj spontanih splavov. Ko sta se v pogovoru z voditeljem dotaknila razlike v letih njenih otrok, je iskreno priznala: ''Seveda sva želela drugače, to ni bil idealni scenarij za nas, vendar sem preživela dosti spontanih splavov ter molarno nosečnost. Lovila sva čas, sledila so presenečenja in za tem takoj razočaranja, bilo je ogromno vsega.''

icon-expand Alanis Morissette je v želji, da postane mama treh otrok, preživela veliko grenkih razočaranj. FOTO: Profimedia

Vseeno pa je upanje ni zapustilo: ''Zaupala sem in verjela. Imam to kontrolno lučko, ki kar utripa, tudi če se zgodi hudournik, ne ugasne. Tako me upanje in vera ter vizija, da se bo nekaj izšlo, nikoli niso zapustile.''Alanis sebe označuje za cinično optimistko: ''Sem optimist, ki bo depresiven in bo jokal, ampak na koncu dneva bo zmeraj tista mala lučka še prisotna. Majhna zvezda Betlehema, ki brli nekje v daljavi.''

icon-expand Pevka med enim od nastopov, ko je bila visoko noseča s sinom Winterjem. FOTO: Profimedia

Pogovor s Shepardom pa ni prvi, v katerem se je pevka odprla glede svojih težav z zanositvijo, o tem je govorila že, ko je bila noseča z Winterjem: ''Med Everjem in Onyx je bilo nekaj lažnih pričetkov. Zmeraj sem si želela imeti tri otroke, vendar so me doleteli izzivi in splavi, zato pač niti nisem verjela, da je to sploh mogoče.''Morissettova pa je tudi zagovornica dojenja in tega, da se otrok sam odloči, kdaj bo prenehal piti materino mleko. Priznala je, da je izredno vesela, da si lahko vzame čas za svoje otroke ter da ima tudi finančno možnost, da jim lahko omogoči vse, kar je potrebno. Trenutno zaključuje z delom na novem albumu, prvem po dolgih osmih letih. 'Such pretty forks in the road'bo izšel že v mesecu juliju.