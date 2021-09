Alanis Morissette v novem dokumentarcu razkrila, da je bila večkrat posiljena

Alanis Morissette je v novem dokumentarnem filmu, ki bo v Združenih državah premierno prikazan 30. septembra, v prihodnjih dneh pa na kanadskem mednarodnem filmskem festivalu v Torontu, nanizala nekaj grozljivih dejstev. 47-letna kantavtorica je zbrala pogum in javno spregovorila o tem, da je bila kot najstnica večkrat posiljena, storilci pa so bili različni moški, katerih identitete pa ni razkrila. Travmatični dogodki so se odvili pri njenih petnajstih letih.

''Vzelo mi je leta in leta terapije, da sem si končno priznala, da sem bila dejansko žrtev. Zmeraj sem namreč trdila, da sem v odnos privolila, dokler me niso opozorili: 'Hej, stara si bila petnajst let, pri teh letih v tak odnos pač ne pristaneš.''' Dodala je: ''Sedaj so mi stvari končno jasne in se zavedam, da so to storili pedofili in da se vsa ta dejanja kvalificirajo kot posilstva.''

Po travmatičnih dogodkih je skrivnost zaupala manjšemu številu ljudi, njena zgodba pa je naletela na gluha ušesa: ''Po navadi je bilo to videti tako, da so vstali in zapustili prostor.'' Do spolnih zlorab je prišlo v poznih osemdesetih, ko je v studiu snemala demo posnetke za založbo Geffen Records, kar je bilo kar nekaj let pred tem, ko je leta 1995 izdala uspešen album Jagged Little Pill.