Alanis se je bala, da zaradi splavov ne bo mogla imeti treh otrok

45-letna pevka Alanis Morissette je za revijo SELF povedala, da je imela kar nekaj težav, ko je poskušala zanositi, saj sta njena otroka OnyxinEver po letih kar šest let narazen.

"Vedno sem želela imeti tri otroke, vmes pa imela nekaj izzivov in nekaj splavov, zato nisem mislila, da bo to mogoče," je za omenjeno revijo povedala pevka, ki je dejala, da se je ubadala z žalovanjem in strahovi ob izgubah.

"Gnala sem se za to in molila, ter se ob teh nosečnostih toliko naučila o svojem telesu in biokemiji, imunologiji ter ginekologiji. Bilo je mučno, polno izgub in vztrajanja," je priznala.

A očitno so ji bile zvezde vseeno na koncu naklonjene, saj je prenovila svoje zdravje in začela spremljati svoje telo s pomočjo več zdravnikov in strokovnjakov za nosečnost. Alanis in partner Mario Treadway sta konec marca razkrila, da tretjič pričakujeta, naraščaj pa z velikim veseljem pričakujeta v kratkem.