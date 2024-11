Albino aligator, čarovnica, Lara Croft ali Halle Berry?

Ne le Heidi Klum in gostje njene tradicionalne zabave, noč čarovnic je za zvezdnike pogosto priložnost, ko se lahko našemijo v svoje najljubše like ali celo drug v drugega. Nekateri pri izboru kostumov pazijo, da so čim bolj strašljivi, spet drugi stavijo na izvirnost. Letos je bilo med zvezdniki veliko tudi takšnih, ki so navdih našli v grozljivki Beetlejuice Beetlejuice. Kdo pa se je našemil v albino aligatorja?

OGLAS

Čeprav čez lužo kot kraljica noči čarovnic slovi Heidi Klum, ki je letos s kostumom ET vesoljčka znova dokazala, da ji krone ni moč tako zlahka vzeti, so se potrudili tudi ostali zvezdniki. Nekateri so navdih iskali v risankah, spet drugi v filmih, noč čarovnic je za skupen kostum združila celo nekdanji zvezdniški par, kar nekaj pa je bilo takšnih, ki so navdušili s svojo izvirnostjo. Vse od albino aligatorja, čarovnice do Lare Croft in celo Halle Berry. V kaj so se letos našemili zvezdniki?

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Med tistimi, za katero bi lahko rekli, da s svojim kostumom res ni zaostajala za slavno nemško manekenko, je zagotovo Kim Kardashian. Zvezdnica je letos izbrala kostum albino aligatorja in dokazala, da je kljub kreativni ideji, še vedno tudi izjemno zapeljiva.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nič manj ni za njo zaostajala niti njena sestra Kylie Jenner. Tudi 27-letnica se je potrudila, da je izbor kostuma poudaril njeno telo in se odločila za lik iz filma Barbarella.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tudi Christini Aguileri ni mogoče očitati, da bi s kostumom skrila svojo seksapilnost. Z letošnjim izborom jo je le še poudarila, saj se je našemila v leoparda.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za še bolj zapeljiv kostum oziroma kar poosebitev vedno seksi Halle Berry, se je letos odločila Halle Bailey. Igralka se je našemila v lik iz filma James Bond: Umri kdaj drugič, v katerem je njena nekoliko starejša igralska kolegica jemala dih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

In če smo ravno pri Halle, v kaj pa se je letos našemila ona? Tokrat se je odločila za dokaj preprost kostum, ki odlično sovpada z imenom najstrašnejše noči v letu. Preoblekla se je namreč v čarovnico.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po fotografijah sodeč so letos številni zvezdniki navdih iskali v nedavno izdanem filmu Tima Burtona Beetlejuice Beetlejuice. V like iz filma so se našemili televizijka Maya Jama, televizijec Al Roker in meteorologinja Dylan Dreyer ter tudi frizer Chris Appleton in njegova hčerka.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Seveda ni šlo niti brez številnih mask Joker, ki so vsako leto izjemno priljubljene. Tokrat se je v priljubljen lik našemila raperka Saweetie in filmski režiser M. Night Shyamalan.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Medtem ko očitno nekateri zvezdniki stavijo na to, da morajo kostumi preprosto biti strašni, pa se drugi s tem ne obremenjujejo. Skupni kostum za noč čarovnic je letos združil nekdanji par Irino Shayk, ki se je našemila v lik Lare Croft, in Bradleyja Cooperja, ki je nosil kostum medveda.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Med slavnimi pari, ki so letos sodelovali pri kostumu, sta tudi Selena Gomez in njen zaročenec Benny Blanco, ki sta izbrala lik Alice v čudežni deželi in Norega klobučarja.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za enega bolj izvirnih kostumov je poskrbela tudi raperka Lizzo, ki se je preoblekla v škatlico zdravila Ozempic, ki je še posebej v zadnjem času izjemno priljubljen med zvezdniki, saj ga številni uporabljajo za hujšanje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči