Prihajajoči album duetov Barbre Streisand bo vključeval sodelovanja z Bobom Dylanom , Paulom McCartneyjem , Stingom , Ariano Grande in irskim izvajalcem hitov Hozierjem , so viri povedali za Page Six . Album naj bi po poročanju virov izšel čez nekaj mesecev. Dolgoletni predstavnik Streisandove, Ken Sunshine , je za omenjeni vir povedal: "Kakšne čudovite govorice. Ničesar ne potrjujem – razen tega, da ni dueta z Elonom Muskom . In ja, poje bolje kot kadarkoli."

Medtem ko igralke ni bilo na nedavni podelitvi oskarjev, je ena izmed zvezdnic, ki naj bi bila prav tako zvezda novega albuma, blestela na odru. Ariana Grande, ki je navdušila v filmu Žlehtnoba, je bila z uspešnico nominirana za kar deset nominacij. Grande in Streisandova sta že nastopili skupaj leta 2019 na odru v Chicagu in presenetili s pesmijo No More Tears (Enough is Enough). Album naj bi po poročanju Page Six spremljal tudi dokumentarni film.

Za prihajajoče duete naj bi se pogovarjala tudi z Adele, Miley Cyrus in Jennifer Hudson. V svoji dolgoletni karieri ima 82-letnica za seboj kar nekaj uspešnih duetov, med drugimi z Céline Dion, Bryanom Adamsom in Melisso McCarthy.