Alec Baldwin bi se lahko znova soočil z obtožbami nenamernega umora

Baldwin, ki je zaigral v filmu Rust in ga koproduciral, je leta 2021 med pripravami na snemanje enega izmed prizorov uperil pištolo v kinematografinjo Halyno Hutchins, ta pa se je sprožila in jo ubila. Igralec je skozi preiskavo vedno trdil, da je nedolžen, saj nikoli ni pritisnil na sprožilec, a se bo, kot kažejo novi dokazi, lahko znova soočil z obtožbami nenamernega umora.

Aleca Baldwina bi lahko znova obtožili nenaklepnega umora zaradi usodnega streljanja na prizorišču snemanja filma leta 2021, je sporočilo tožilstvo. Veliki poroti bodo v naslednjih dveh mesecih predali dokaze, so razkrili posebni tožilci Nove Mehike in dodali, da so v zvezi z incidentom prišla na dan "dodatna dejstva".

icon-expand Alec Baldwin na novem prizorišču snemanja Rust maja 2023 FOTO: Profimedia

"Verjamemo, da je ustrezen potek ukrepanja dovoliti senatu državljanov Nove Mehike, da od tukaj odloči, ali naj se Baldwina pridrži zaradi kazenskega sojenja," sta povedala Kari Morrissey in Jason Lewis. Baldwin, ki je igral v vesternu Rust in ga tudi koproduciral, je med vajo uperil pištolo v kinematografinjo Halyno Hutchins, ta pa se je sprožila in jo ubila ter ranila režiserja Joela Souzo. Igralec trdi, da ni nikoli pritisnil na sprožilec rekvizitne pištole. Posebni tožilci so aprila zavrnili obtožbo nenamernega uboja zoper Baldwina, saj so takrat menili, da je bilo orožje morda pred incidentom spremenjeno. Ker je bila prvotna pištola, ki so jo uporabili na snemanju, poškodovana med testiranji, ki jih je izvedel FBI, so ti izvedli novo testiranje, v kateri so uporabili dele prvotne pištole, odvetniki pa naj bi že dobili vpogled v dobljene analize.

Kot kaže novo poročilo, so v testiranju pregledali pištolo in oznake, ki jih je pustila na izrabljenem naboju, ter ugotovili, da je bilo za to potrebno pritisniti na sprožilec. Baldwinova odvetnika, Luke Nikas in Alex Spiro iz Quinn Emanuel, sta za Sky News povedala: "Žalostno je, da se je strašna tragedija spremenila v ta zgrešen pregon. Na vse obtožbe bomo odgovorili na sodišču." Nadzornica orožja na snemanju filma Rust Hannah Gutierrez-Reed se je izrekla za nedolžno zaradi nenamernega uboja in prirejanja dokazov v primeru, februarja 2024 pa bo šla na sojenje. Pomočnik direktorja in varnostni koordinator David Halls ni nasprotoval nevarnemu ravnanju s strelnim orožjem. Privolil je v sodelovanje in bil obsojen na pogojno kazen šestih mesecev preizkusne dobe.