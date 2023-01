Alec Baldwin dan pred rojstnim dnem ženo zabaval s prepevanjem serenade

Hilaria Baldwin je v petek dopolnila 39 let, a darilo za rojstni dan je prejela že večer prej. Pripravil ji ga je kar njen mož, igralec Alec Baldwin, ki je njej in hčerki Ilarii prepeval serenado s špansko melodijo. Posnetek raznežene hčerkice in prepevajočega očeta je navdušena mama delila na svojem Instagramu ter se obenem zahvalila za vse lepe zgodnje rojstnodnevne želje.

Alec Baldwin je na predvečer njenega 39. rojstnega dne na prav poseben način presenetil svojo ženo Hilario. V udobju postelje je njej in njuni hčerkici Ilarii zapel špansko serenado z naslovom Mi Cuerpo Hace Musica.

3-mesečni hčerki je očetovo prepevanje očitno zelo godilo, saj se je prikupno smejala, ko ga je poslušala. Posnetek malčice je na svojem Instagramu delila tudi hvaležna Hilaria, ki je v objavi zapisala, da je zaključuje obdobje svojih 38 let. "Dokončujem 38, divje in glamurozno z Alecom, ki poje špansko serenado. V Elvisvem slogu. Vsaj Ilaria se zabava," je zapisala in obenem dodala, da se se vsem zahvaljuje za zgodnje rojstnodnevne želje.

Istega dne, kot je Hilaria objavila posnetek, je že zjutraj Alec svoje sledilce na Instagramu prosil, da mu pomagajo pri posebnem rojstnodnevnem darilu za njegovo ženo. "Rad bi vas prosil za majhno uslugo. Moji ženi le malo manjka do milijona sledilcev na Instagramu. Rad bi vas prosil, da ji sledite tudi vi," je dejal zvezdnik.

PREBERI ŠE Hilaria Baldwin objavila prvo družinsko fotografijo z vsemi sedmimi otroki

Inštruktorica joge in 64-letni igralec sta poleg Ilarie starša tudi 9-letne Carmen Gabriele, 7-letnega Rafaela Thomasa, 6-letnega Leonarda Angela Charlesa, 4-letnega Romea Alejandro Davida, 2-letnega Eduarda Pao Lucasa in 22-mesečne Marie Lucie Victorie. Z nedkanjo ženo Kim Basinger ima igralec tudi 27-letno Ireland, ki ga bo kmalu razveselila z nazivom dedek.