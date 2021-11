Alec Baldwin delil zapis kostumografinje, ki je podprla produkcijsko ekipo

Od tragedije na prizorišču snemanja filma Rust je preteklo že več dni, a dogajanje ostaja nepojasnjeno. Po trditvah nekaterih članov snemalne ekipe naj bi bilo več delavcev preutrujenih, zadovoljni pa niso bili niti z nastanitvijo, kar naj bi bil tudi razlog, da je le dan pred streljanjem ekipo zapustilo šest snemalcev. Da to ne drži, je v svoji objavi na družbenem omrežju zapisala kostumografinja Terese Magpale Davis, njeno objavo pa je delil tudi Alec Baldwin.

Preiskava o tem, kako so se v rekvizitni pištoli, s katero je Alec Baldwin po nesreči ubil direktorico fotografije Halyno Hutchins, znašli naboji, še poteka, a dogodki za zdaj ostajajo nepojasnjeni. Del snemalne ekipe je med policijskimi intervjuji trdil, da so bile delovne razmere slabe, sedaj pa se je oglasila kostumografinja Terese Magpale Davis, ki se je postavila na stran producentov in trdi, da nihče ni bil preutrujen, delovne razmere pa so bile dobre in varne. S tem se očitno strinja tudi Alec Baldwin, ki je njeno objavo delil naprej.

icon-expand Alec Baldwin FOTO: Youtube

"Zgodba, ki pravi, da smo bili preobremenjeni in obkroženi z nevarnimi kaotičnimi razmerami, ni resnična," piše v dolgem zapisu Davisova. "Na dan, ko je umrla Halyna, smo imeli 12-urni počitek, ki je sledil 11-urnemu snemanju. Vsi, vključno s kamero, smo zaključili delo ob 18.30. Pred tem smo bili za vikend 56 ur prosti. Nihče ni bil preutrujen, da ne bi mogel opraviti svojega dela," nadaljuje Terese in dodaja, da za vse to obstajajo dokazi.

Pozneje v besedil piše, da je imela ekipa veliko sestankov o varnostnih protokolih, včasih celo več v enem dnevu. "Asistent režije se ni nikoli zdel zaskrbljen zaradi varnosti na prizorišču. Mogoče je bil na drugih snemanjih, ampak ne na tem," je še zapisala in se navezala na asistenta režije Davida Hallsa, ki naj bi bil izključen s prejšnjega snemanja, kjer je bil s strelnim orožjem poškodovan nek član snemalne ekipe.

Prav Halls je bil tisti, ki je Baldwinu podal rekvizitno pištolo in pozneje oblastem priznal, da je s tem prekršil varnostni protokol. Halls je podal pištolo Baldwinu, ko je ta še vadil prizor navzkrižnega streljanja v majhni cerkvici. V streljanju je umrla Halyna Hutchins, poškodovan pa je bil režiser Joel Souza.

Halls je po dogodku pištolo odnesel do orožarke Hannah Gutierrez Reed, ki ji je naročil, naj jo odpre, da je pogledal, kakšni naboji so bili v njej. Halls je policiji povedal, da je bilo v njej pet slepih nabojev in en prazen tulec.