Alec Baldwin dosegel poravnano z družino Halyne Hutchins

Alec Baldwin in drugi, ki jih je po smrti žene tožil Matthew Hutchins , so dosegli poravnavo. Halyna Hutchins, direktorica fotografije, ki je bila pred nekaj manj kot letom dni tragično ustreljena na snemanju filma Rust , ni preživela, rekvizitno pištolo, iz katere je bil izstreljen usodni naboj, pa je v rokah držal Alec Baldwin.

"Nimam interesa sodelovati v obtožbah ali pripisovanju krivde tako producentom kot gospodu Baldwinu. Vsi verjamemo, da je bila Halynina smrt grozna nesreča. Hvaležen sem, da so se producenti in igralska skupnost združili, da bi se poklonili Halyni in zaključili njeno delo," je še povedal za CNN.

Za Page Six je spregovoril tudi Baldwinov odvetnik, ki je dejal: "Skozi ta težek postopek so si vsi vključeni prizadevali storiti to, kar bi bilo najboljše za njenega sina. Hvaležni smo vsem, ki so prispevali k razrešitvi te težke in boleče situacije."