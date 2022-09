Alec Baldwin: Družina je razlog, da živim

"Ti otroci. Vsi so rojeni v 212. V isti bolnišnici. Prvi štirje v isti sobi. Zadnji trije v isti, a drugačni sobi. Moje srce je bilo v zadnjem letu tisočkrat zlomljeno. Stvari v mojem življenju morda nikoli več ne bodo enake. Prihaja veliko sprememb, ampak moja družina me ohranja živega. Je razlog, da živim. In Hilaria Baldwin tudi," je pod fotografijami svojih otrok na Instagramu zapisal Alec Baldwin .

Igralec se je nedavno skupaj z ženo Hilario razveselil sedmega otroka, medtem ko je to zanj že osmi otrok, saj ima z nekdanjo ženo Kim Basinger še 26-letno hčer Ireland . Zakonca Baldwin sta hčerko poimenovala Ilaria Catalina Irena Baldwin , ob tem pa sporočila, kako hvaležna sta, ker je prijokala na svet . "Tako magično in obdano z ljubeznijo je, kot je bilo z vsemi ostalimi dojenčki, s katerimi sva bila blagoslovljena."

O težkem obdobju, ki ga prestajata z možem, se je julija razpisala tudi učiteljica joge. "Ob vstopu v tvoj svet je to zame postala tako vesela kot tudi težka izkušnja. Za vedno bom hvaležna za vsak dan. Najtemnejši del je tisti, ki razkriva dogajanje za zaveso in kako lahko deluje ta posel. Udarci in žrtve, ki jih mora sprejeti tisti, ki živi na očeh javnosti in si upa spregovoriti o tistem, v kar verjame, in za pomoč drugim. Sovražniki teh misli te želijo uničiti tako, da bi utišali tvoj glas in namen," je iskreno zapisala Hilaria.