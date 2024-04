Alec Baldwin grobo ustavil žensko, ki ga je nagovarjala k protestu proti Izraelu

Posebno tožilstvo je obtožbe nenamernega uboja zoper Aleca aprila 2023 umaknilo, a so jih januarja zaradi novih dokazov ponovno vložili. Igralec odgovornost za smrt Hutchinsove zanika.

"Zakaj si ubil tisto gospo? Ubil si jo in nisi pristal v zaporu," je izzivala protestnica in ga zmerjala s kriminalcem. Igralec ji je še naprej z roko nakazoval, naj ga pusti pri miru in zapusti kavarno, sčasoma pa ga je potrpljenje minilo in ji je iz rok izbil telefon.

Na družbenem omrežju so zakrožile tudi fotografije, ki prikazujejo, kako se Baldwin preriva z žensko, ki ima oblečene rdeče kratke hlače in bel top, nato pa ta odkoraka iz kavarne in nadaljuje pot po ulici.