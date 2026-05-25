Tuja scena

Alec Baldwin in Kim Basinger bosta drugič stara starša

Los Angeles, 25. 05. 2026 09.11 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Ireland Baldwin

Ireland Baldwin je na družbenem omrežju sporočila, da pričakuje drugega otroka. Hčerka igralcev Kim Basinger in Aleca Baldwina je na videu, ki ga je delila s svojimi sledilci, pokazala sonogram dojenčka, med komentarji pa prejela številne čestitke.

Kim Basinger in Alec Baldwin bosta postala še drugič stara starša. Njuna hči Ireland je novico, da se bosta s partnerjem razveselila drugega otroka, sporočila z objavo videa na družbenem omrežju. Par ima že hčerko Holland, ki se je rodila maja 2023, ves čas nosečnosti pa je svoje sledilce redno obveščala o svojem stanju in počutju.

Ireland je edina hči nekdanjega igralskega para. Zvezdnica filmov 8 milj, L. A. zaupno in Pobeg je bila z Baldwinom poročena med letoma 1993 in 2002, 68-letni igralec pa je pred časom priznal, da najbolj obžaluje, kako je ločitev vplivala na njegovo najstarejšo hčer Ireland.

Baldwin se je leta 2012 poročil z inštruktorico pilatesa in joge, Hilario Baldwin, skupaj pa imata sedem otrok.

