Alec Baldwin in Kim Basinger bosta drugič stara starša

Kim Basinger in Alec Baldwin bosta postala še drugič stara starša. Njuna hči Ireland je novico, da se bosta s partnerjem razveselila drugega otroka, sporočila z objavo videa na družbenem omrežju. Par ima že hčerko Holland, ki se je rodila maja 2023, ves čas nosečnosti pa je svoje sledilce redno obveščala o svojem stanju in počutju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Ireland je edina hči nekdanjega igralskega para. Zvezdnica filmov 8 milj, L. A. zaupno in Pobeg je bila z Baldwinom poročena med letoma 1993 in 2002, 68-letni igralec pa je pred časom priznal, da najbolj obžaluje, kako je ločitev vplivala na njegovo najstarejšo hčer Ireland.