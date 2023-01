Alec Baldwin in Kim Basinger bosta postala stara starša

Alec Baldwin bo postal dedek. Ireland Baldwin, hči, ki jo ima z nekdanjo ženo KIm Basinger, je noseča in z glasbenikom RAC-om pričakuje prvega otroka. Veselo novico sta bodoča starša sporočila z objavo na družbenem omrežju, kjer sta ob fotografiji sonograma pripisala "Srečno novo leto!".

Družina Aleca Baldwina se bo znova povečala, a tokrat bo za to zaslužna njegova hči Ireland, ki bo prvič postala mamica. 27-letnica in njen partner, 37-letni glasbenik RAC, ki je znan tudi pod imenom André Allen Anjos, sta veselo novico sporočila na silvestrovo, to pa bo njun prvi skupni otrok. Par naj bi se sestajal vsaj leto dni.

icon-expand Ireland Baldwin bo postala mamica. FOTO: Instagram

Ireland je sicer najstarejši Baldwinov otrok, sicer pa ima z ženo Hilario še sedem mlajših otrok. Ko je njen oče s soprogo sporočil, da bosta znova zibala, pa je 27-letnica dejala, da je ne moti, da bo dobila še enega sorojenca.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Marca je na družbenem omrežju Instagram delila izjavo, v kateri je naslovila vse, ki so obsedeni z njenim očetom in njegovo družino. Zapisala je: "Menim, da veliko ljudi hoče vedeti moje mnenje ali celo domneva o njem, no, sedaj je tukaj in zastonj, to ni moja stvar." Dodala je, da se z dejstvom, da si oče želi še več otrok, ne obremenjuje, sama pa se osredotoča na lastno življenje v Oregonu, kjer živi s fantom.