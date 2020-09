Alec Baldwin in njegova žena naznanila ime novorojenega sina

Alec Baldwin in Hilaria Baldwin sta nedavno sporočila, da sta postala starša petega otroka, fantka, katerega ime sta razkrila zdaj. " Radi bi vam predstavili Eduarda Paua Lucasa Baldwina . Rojen je bil 8. septembra 2020 ob 19.46 in je tehtal 3402 gramov, " je ob novi sinovi fotografiji na Instagramu zapisala Hilaria. " Njegovo ime pomeni 'bogati varuh miru in svetlobe'. Radi te imamo, mali Edu. "

36-letna Hilaria je z oboževalci in sledilci na priljubljenem družbenem omrežju delila tudi kolaž dveh fotografij, in sicer svoje postave pred in po porodu.

"Hvala telesu za vse, kar si storil in kar še naprej počneš. Hvaležna sem za to pot, 'gnezdenje' in razvoj sina, ki sem ga varno pripeljala na svet, počutim se pripravljeno, da se vrnem k sebi ... korak za korakom, po poti potrpljenja, nege in časa. (Bolnišnične oznake sem zameglila, ker se mi je zdelo, kot da to moram narediti)." je z besedami pospremila sovjo objavo.

Slavni par ima poleg Eduarda še sedemletno Carmen, petletnega Rafael, triletnega Leonarda ter dveletnega Romea. Alec ima iz zakona z igralko Kim Basinger še hčer, 24-letno Ireland Baldwin.

Hilaria je nosečnost naznanila aprila, potem ko sta bila za njo že dva splava.