Alec Baldwin je bil med usposabljanjem za ravnanje z orožjem na telefonu

Po tem, ko so tožilci prejšnji mesec sporočili, da bosta Alec Baldwin in orožarka Hannah Gutierrez-Reed obtožena uboja direktorice fotografije, so sedaj tudi uradno vložili obtožnico. V njej je med drugim zapisano, da se je tragična nesreča na snemanju vesterna zgodila, ker je bil igralec med treniranjem za ravnanje s strelnim orožjem na telefonu, kasneje pa so se zgodila še številna druga nepremišljenega dejanja, ki so privedla do usodnega streljanja.

Okrožno tožilstvo Santa Fe je Aleca Baldwina obtožilo "številnih primerov izjemno nepremišljenih dejanj", ki so privedla do uboja direktorice fotografije Halyne Hutchins, tega pa je poleg njega obtožena še orožarka Hannah Gutierrez-Reed. V objavljenem sodnem dokumentu je podrobno opisano nepremišljeno rokovanje z orožjem na snemanju vesterna Rust.

icon-expand Alec Baldwin FOTO: AP

Posebni preiskovalec urada okrožnega tožilstva Robert Shilling je v izjavi za javnost zapisal, da se je Baldwin med usposabljanjem rokovanja z rekvizitno pištolo po telefonu pogovarjal z družinskimi člani, kar je zmotilo njegovo pozornost. Pojasnil je, da se tragedija ne bi zgodila, v kolikor bi Alec z orožarko opravil obvezen varnostni pregled in pištole ne bi uperil v Haylino. "To nepremišljeno odstopanje od uveljavljenih praks in protokolov je neposredno povzročilo usodno streljanje." Dodal je, da je Baldwin vedel, da je prvo pravilo varnega rokovanja s pištolo to, da je nikoli ne uperiš v človeka, ki ga ne nameravaš ustreliti.

V dokumentu so po poročanju BBC-ja navedena še številna druga nepremišljenega dejanja, ki so privedla do tragedije, med drugim neuporaba replike strelnega orožja za nenačrtovano vajo, dovoljenje orožarki, da je snemanje zapustila, kljub temu da je to v nasprotju s protokolom, odstopanje od prakse, da pištolo sprejme samo orožar in dejstvo, da se producenti niso ukvarjali s pritožbami, da na setu ni dovolj poskrbljeno za varnost.

icon-expand Prizorišče snemanja vesterna Rust FOTO: AP