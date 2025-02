Alec Baldwin moškemu, ki ga je obtožil umora: Zlomil ti bom vrat

Alec Baldwin je imel pred dnevi neprijetno srečanje z znanim Trumpovim imitatorjem. Igralec mu je zagrozil, da mu bo zlomil vrat in mu v zadnjico porinil kamero, ker ga je blatil zaradi dogodka na snemanju filma Rust . Jason Scoop , ki je posnemal predsednika Trumpa v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je začel zmerjati igralca, ko je razkladal prtljago iz zadnjega dela avtomobila pred svojim domom v New Yorku. "Alec, tukaj je tvoj najljubši predsednik! Poglej, Alec, ponudil ti bom popolno odpuščanje, ker hočem, da sva prijatelja, kajne? Želim biti prijatelj. Popolnoma ti bom oprostil umor te ženske, če poljubiš prstan," je rekel Scoop.

"Ampak poglej, spet smo v pisarni. Vi [demokrati] ste izgubili. Kamala [Harris] je izgubila. Nekje se opija," je med drugim rekel Scoop, medtem ko se Baldwin ni oziral nanj in dodal: "No, Alec, če nočeš te pomilostitve za hladnokrvni umor te ženske – lahko temu rečeš prva stopnja, lahko temu rečeš kakor koli hočeš, ampak ni bilo dobro. Trenutno me gleda zviška, nasmejana, vesela. 'Hvala, ker ste se soočili s človekom, ki mi je vzel življenje, ki me je ubil.'"

Halyna Hutchins je bila oktobra 2021 po nesreči ustreljena in ubita, potem ko se je na snemanju vesterna sprožila rekvizitna pištola, ki jo je Baldwin držal v rokah. Obtožen je bil nenamernega umora, a krivde ni priznal, saj je vztrajal, da ni potegnil sprožilca in da ni vedel, da je pištola napolnjena s pravim strelivom. Čeprav je bil primer ovržen julija 2024, še vedno trpi za posttravmatsko stresno motnjo, povezano s tragičnim incidentom.

Oče osmih otrok je bil skoraj ves čas verbalnega napada tiho, proti koncu njune interakcije pa mu je zavrelo in se je oglasil: "Imaš kamero tukaj? Se zavedaš, da moji otroci živijo v tej stavbi? Ampak želim, da nekaj veš. Želim, da si zelo previden. Če te kamere ne bi bilo tukaj, bi ti zlomil j**** vrat na pol in ti zlomil j**** vrat tukaj. Saj to veš, kajne?" Komik se je nato umaknil od zvezdnika in v kamero vzklikal: "V redu, Alec Baldwin. V redu, Alec Baldwin. Alec Baldwin, dame in gospodje! Čista profesionalnost! Verjemite mi."