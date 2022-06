Alec Baldwin napovedal intervju z Woodyjem Allenom

Kot so spomnili pri filmski reviji Variety , so se obtožbe zoper Woodyja Allena obnovile lani, ko je bil predvajan dokumentarec Allen v. Farrow , v katerem sta Dylan in njena mati Mia Farrow še podrobneje opisali obtožbe, ki sta jih prvič podali leta 1992. Allen je zanikal vse obtožbe, dve dolgotrajni preiskavi sta se končali brez obtožb zoper njega.

Baldwin je z Allenom sodeloval pri filmih Alice (1990), Rimu z ljubeznijo (2012) in Otožna Jasmine (2013). Skupaj z Diane Keaton, Scarlett Johansson, Larryjem Davidom, Javierjem Bardemom in Judom Lawom je ostal eden najbolj predanih režiserjevih zagovornikov. Med igralci, ki so izrazili obžalovanje zaradi sodelovanja z njim, pa so Kate Winslet, Rebecca Hall, Colin Firth in Timothee Chalamet, so spomnili pri britanskem časniku The Guardian.

Baldwin se tudi sam sooča s tožbami zaradi zaradi lanskoletne tragedije, ko je na snemanju filma v Novi Mehiki sprožil pištolo, v kateri naj ne bi bilo pravih nabojev, in pri tem ubil snemalko Halyno Hutchins ter ranil režiserja Joela Souzo.