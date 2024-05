Alec Baldwin o drogah in alkoholu: Skoraj 40 let sem trezen

Zvezdnik je gostoval v oddaji Our Way , kjer se je soočil z vprašanjem, ali pije alkohol. "O tem ne razpravljam veliko. O tem razpravljam vsake toliko, ko je to smiselno. Trezen sem 39 let. Treznil sem se 23. februarja 1985," je priznal. Obenem je razkril, da je alkohol prenehal piti po tem, ko je po njem preveč posegal zaradi odvajanja od drog. "Sploh ne pogrešam mamil, pogrešam pa pitje. Rad pijem," je zaupal igralec, ki zdaj raje poskuša meditirati, a mu ob sedmih otrocih to uspe zelo redko.

66-letnik je nato razkril, da je bila prav njegova selitev iz rodnega New Yorka v Los Angeles leta 1983 eden od dejavnikov, da je zapadel v droge. "Dve leti sem vsak dan konzumiral drogo. Mislim, da sem posmrkal kokaina od tu do Saturna," je dejal in nadaljeval: "S prijatelji v Hollywoodu smo skupaj uživali kokain. To je bilo takrat kot kava. Vsi so to počeli ves dan." Obenem je še dodal, da se tistega obdobja spominja kot obdobja bolečine.