Alec Baldwin ženi Hilarii: Dala si mi razlog za življenje

Igralec Alec Baldwin je na družbenem omrežju Instagram delil zapis, v katerem se je zahvalil ženi Hilarii, da mu stoji ob strani in mu pomaga v teh težkih časih po tragičnem streljanju na snemanju filma Rust. Baldwin je po nesreči z rekvizitno pištolo, v kateri so se znašli pravi naboji, do smrti ustrelil direktorico fotografije Halyno Hutchins in poškodoval režiserja Joela Souzo.

63-letni Alec Baldwin je pred dnevi v intervjuju z novinarjem in voditeljem Georgeem Stephanopoulosom prvič po oktobrski nesreči javno spregovoril o dogajanju na snemanju filma Rust. Baldwin je po odmevnem intervjuju na družbenem omrežju Instagram delil objavo, v kateri se je zahvalil ženi Hilarii in zapisal, da mu je dala razlog za življenje v teh časih, ki niso težki le zanj, temveč za vso njuno družino.

Alec in Hilaria Baldwin

"Ne glede na to, kaj se bo zgodilo z mano, in ne glede na to, kaj vse moram pretrpeti, če zmagam ali izgubim, kar koli ‒ nihče mi ne more odvzeti radosti in ljubezni, ki si mi ju dala," je zapisal igralec. Te besede hvale je namenil Hilarii, s katero sta poročena devet let. "To so težki časi, svet pa se duši v hlapih sovraštva. Ti si mi dala razlog za življenje in življenje z najino družino je edino, za kar mi je mar. To je vse. To dolgujem tebi," je še pripisal ob fotografiji, na kateri drži enega izmed njunih šestih otrok.

Družini Aleca in Hilarie v zadnjem mesecu ni bilo lahko. Po nesreči na snemanju se je igralec iz Nove Mehike vrnil domov na vzhodno obalo ZDA. Hilaria je med tem časom že najela hišo v Vermontu in se z njunimi šestimi otroki iz New Yorka preselila v novo bivališče, kjer se jim je pridružil tudi 63-letni Baldwin. Ta je takrat dal tudi kratek intervju, v katerem je paparace prosil za spoštovanje zasebnosti njegove družine in naj mu nehajo slediti po tem malem mestu.

Družina se je od takrat že vrnila v New York, kjer so Aleca in njegovo ženo opazili pri spremljanju otrok v šolo in domov ter pri raznih drugih aktivnostih z otroki. Po nesreči je tudi Hilaria na družbenih omrežjih že večkrat pokazala, kako se družina sooča s posledicami tragedije. Nekdanja inštruktorica joge je zapisala, da jo skrbi moževo duševno zdravje, saj kaže znake posttravmatskega stresa, delila pa je tudi videoposnetke, na katerih ju z Alecom lovijo paparaci in za njima vpijejo: "Kako se počutiš zdaj, ko si nekoga ubil?"

