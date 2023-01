Alec Baldwin obtožen uboja direktorice fotografije Halyne Hutchins

Obtožnico je v izjavi za javnost sporočila okrožna tožilka Mary Carmack-Altwies , ki je dejala: "Igralec in producent Alec Baldwin in orožarka Hannah Gutierrez-Reed bosta obtožena nenamernega uboja v dveh točkah obtožnice. Po pregledov dokazov sem se odločila, da je dovolj zadostnih dokazov," je dejala in dodala: "Pod mojim nadzorom ni nihče nad zakonom in vsi si zaslužijo pravico." Na snemanju je bil poškodovan tudi režiser Joel Souza , a je tožilka dejala, da v povezavi z njim ne bo vložena nobena obtožba.

Baldwin sicer trdi, da ni sprožil petelina in se je pištola sprožila sama. "Ne vem, kaj se je zgodilo na snemanju. Ne vem, kako se je v pištoli znašel metek. Ne vem," je dejal v intervjuju decembra 2021. Novembra lani je tudi sam vložil tožbo zoper orožarke in člane ekipe, ki so bili prisotni na snemanju vesterna. V tožbi trdi, da je do tragične nesreče prišlo, ker so obtoženci ravnali malomarno. "Ta tragedija se je zgodila, ker je nekdo pa prizorišče snemanja prinesel prave naboje in jih vstavil v rekvizitno pištolo," je v obtožnici zapisal Baldwinov odvetnik Luke Nikas. "Orožarka ni preverila pištole in nabojev, Halls prav tako ni dodatno pregledal pištole, a je kljub temu razglasil, da je varna za uporabo in jo podal Baldwinu. Zachryjeva ni sporočila, da se orožarka izven prizorišča snemanja obnaša nepremišljeno in je zato predstavljala nevarnost za vse, ki so bili v njeni bližini," je še dodal.