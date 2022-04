Alec Baldwin: Starševstvo je najboljše potovanje

Alec in Hilaria Baldwin sta prejšnji mesec razkrila, da pričakujeta sedmega otroka, ki bo za igralca, ki ima otroka že iz razmerja s Kim Basinger, že osmi otrok. Na družbenem omrežju je novica dvignila veliko prahu, saj so se mnogi spraševali, zakaj imata toliko otrok. Na pogosto vprašanje se je sedaj s prisrčnim videoposnetkom svoje enoletne hčerke odzval zvezdnik.

Baldwin uživa v vlogi očeta. FOTO: Profimedia

Alec Baldwin je na Instagramu objavil videoposnetek, s katerim je odgovoril na vprašanje, ki ga v zadnjih časih najpogosteje sliši: "Zakaj ima kar naprej otroke?" V objavi je snemal svojo najmlajšo hčerko Mario Lucio, ki se v njegovih rokah veselo smeji in skuša izgovoriti nekaj besed. Raznežen igralec je ob tem pripisal: "Ljudje me sprašujejo, zakaj. To je razlog. Starševstvo je najboljše potovanje."

Zakonca Baldwin sta prejšnji mesec šokirala javnost, ko sta naznanila, da pričakujeta sedmega otroka. "Naš novorojenček je zelo svetla točka v našem življenju. Blagoslov in darilo v tako negotovih časih," sta zapisala, s tem pa se navezala na tragedijo, ki se je zgodila na snemanju vesterna Rust. Igralec in učiteljica joge imata trinajstmesečno Mario (rojena je s pomočjo nadomestne matere), osemnajstmesečnega Eduarda, triletnega Romea, petletnega Leonarda, šestletnega Rafaela in osemletno Carmen. Igralec ima iz razmerja s Kim Basinger še 26-letno hčerko Ireland.

Tudi najstarejša Alecova hči, ki je zelo dejavna na Instagramu, je pred kratkim objavila dolg zapis, v katerem je zapisala, da jo ljudje nenehno nadlegujejo z vprašanji o njenem slavnem očetu in razlogu, da ima toliko otrok. Od odločitev svojega očeta, ki ga sicer zelo spoštuje in ima z njim dober odnos, se je distancirala: "Dobivam številna sporočila od ljudi, ki so v zaskrbljujoči meri obsedeni z mojim očetom in njegovo družino. Mislim, da veliko ljudi domneva, kakšen je moj pogled na situacijo. Tukaj vam ga podajam zastonj – to ni moja stvar. Vsi mediji, ki ste želeli mojo izjavo. To je moja izjava."