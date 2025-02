Žena Aleca Baldwina: Moževo duševno stanje se je po incidentu poslabšalo

"Sploh ne morem verjeti, da greva skozi to, in huje mi je zate kot zame, ker si mislim, da se bom po najboljših močeh potrudil to preživeti. Razmišljam o tem, kako je dogodek vplival nate in kako te je prizadel," je v seriji dejal svoji ženi Hilarii Baldwin.

Priznal je, da je bilo preteklo leto "grozno". Da se je Alecovo razpoloženje spremenilo, je pred kamerami potrdil tudi njegov osebni trener. "Vsi, ki so mu blizu, so videli, da se je njegovo duševno zdravje poslabšalo," je dejala Hilaria. Ob tem je dodala, da se je od tedaj poslabšala njegova obsesivno-kompulzivna motnja (OCD), diagnosticirali pa naj bi mu tudi posttravmatsko stresno motnjo (PTSD).

"Srečnejši sem, ko spim, kot ko sem buden," je v oddaji dejal Alec. Ob tem se je vprašal, zakaj ni bil on žrtev streljanja. Baldwin je po nesreči trdil, da ni vedel, da je v pištoli pravi naboj, prav tako pa, da ni streljal. Konec lanskega leta se je kazenski postopek proti igralcu sicer končal, saj je tožilstvo umaknilo pritožbo za zavrnitev primera.