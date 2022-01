Alec Baldwin po mesecu dni policiji le predal mobilni telefon

Le dan po tem, ko je policija na tiskovni konferenci javnosti povedala, da ji Alec Baldwin po mesecu dni še ni predal svojega mobilnega telefona, je ta to vendarle storil. Organi oblasti so prepričani, da jih bodo prav informacije, ki jih bodo pridobili s pomočjo igralčevega telefona, pripeljale do rekonstrukcije dogajanja tistega usodnega oktobrskega dne, ko je na snemanju filma umrla direktorica fotografije Halyna Hutchins.

Da so korak bližje razrešitvi dogajanja na snemanju filma Rust, ko je bila usodno poškodovana direktorica fotografije Halyna Hutchins in ranjen režiser Joel Souza, so prepričani preiskovalci. Mesec dni po tem, ko so Alecu Baldwinu predložili nalog za preiskavo telefona, se ga je ta končno odločil predati longislandski policiji, je potrdil tiskovni predstavnik policije v Santa Feju.

icon-expand Alec Baldwin FOTO: AP

"Izvedli bodo pridobivanje podatkov, nato pa bodo telefon predali v naše roke," je dejal Juan Rios, tiskovni predstavnik urada policije v Santa Feju. A preiskovalci morajo pri biti pridobivanju informacij iz igralčevega telefona previdni, saj nalog natančno določa, katerih podatkov ne smejo pregledovati. "Obstajajo nekatere informacije, ki jih morajo izvzeti iz preiskave ali do katerih v okviru preiskave ne smejo dostopati, na primer gradivo, za katero velja tajnost med odvetnikom in stranko, komunikacija med odvetnikom in gospodom Baldwinom ter zasebni podatki zakoncev," je še dejal Rios. Baldwin je telefon predal dan po tem, ko je načelnik policije v Santa Feju na novinarski konferenci izpostavil, da 63-letni igralec tega še ni storil.

Policisti iz Nove Mehike so nalog za preiskavo telefona dobili že 16. decembra, o tem pa je glavni detektiv, ki preiskuje ta primer, nemudoma obvestil Baldwina. Igralec se je temu izmikal več tednov in na nek način prisilil preiskovalce, da so se pred tednom dni povezali s policisti z Long Islanda, kjer zvezdnik živi s svojo družino.

Baldwin je 8. januarja na družbenem omrežju Instagram objavil videoposnetek, na katerem je dejal, da si želi, da bi pogovori, ki bi jih lahko razkrila preiskava ali bi pricurljali v javnost, ostali zasebni. "Vsako namigovanje, da nočem sodelovati z oblastmi in ne upoštevam naloga, je natolcevanje. To so laži," je povedal 63-letnik. "To je proces, ki zahteva svoj čas. V svojih navodilih morajo natančno navesti, kaj hočejo. Ne morejo kar tako brskati po mojem telefonu in vzeti mojih fotografij ali ljubezenskih sporočil, ki jih pošiljam ženi. Seveda pa bomo tisočodstotno sodelovali s policisti, z vsem se popolnoma strinjamo," je še dejal. Zvezdnik je še dodal, da sta tako on kot njegov odvetnik sledila postopku, v katerem oblasti zahtevajo dokaze od subjekta, ki živi v drugi državi.