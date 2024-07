Alec Baldwin po razveljavitvi tožbe: Preveč ljudem se moram zahvaliti

Ko je sodnica razveljavila obtožnico proti Alecu Baldwinu, je planil v jok in v solzah zapustil sodišč. Ni se ustavljal, ni se ukvarjal z novinarji, ki so čakali na njegov odziv, le sedel je v avto in se odpeljal. Doma pa je očitno zbral misli in se z objavo na Instagramu odzval na odločitev sodišča. Delil je svojo fotografijo z zaslišanja ter pripisal, da se ne more zahvaliti vsem, ki so ga v tem času podpirali.

Alecu Baldwinu se je odvalil težek kamen, če ne kar skala, iz srca. Sodnica je namreč razveljavila tožbo, v kateri so ga obtožili nenaklepnega uboja na setu filma Rja iz leta 2021, ko je krogla iz igralčeve pištole usodno zadela kinematografinjo Halyno Hutchins. Vse tožbe proti njemu so razveljavljene, zvezdnik pa je sodišče v spremstvu žene Hilarie Baldwin, sestre Beth Keuchler in brata Stephena Baldwina, zapustil v solzah.

In če se na dan sojenja,ni ukvarjal z nikomer in brez besed odvihral mimo novinarjev, ki so pred sodiščem čakali na njegov odziv, do avtomobila, je doma nekoliko strnil misli. Na družbenih omrežjih je delil svojo zaskrbljeno fotografijo z zaslišanja, zraven pa pripisal, da se ne more zahvaliti vsem. "Preveč je ljudi, ki so me podprli, da bi se jim lahko zahvalil. Nikoli ne boste vedeli, kako zelo cenim vašo prijaznost do moje družine," je še dodal.

To je bil edini odziv 66-letnega igralca na sojenje do sedaj. Če bo z javnostjo delil še kakšne informacije in občutke, bo treba še nekoliko počakati. Zaenkrat so bile njegove solze ob opustitvi tožbe nenaklepnega umora in zgoraj zapisane besede vse, kar je bil pripravljen deliti z javnostjo.