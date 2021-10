Alec Baldwin po tragediji neutolažljiv, oglasil se je ranjeni režiser

Alec Baldwin je po poročanju portala People po tragičnem dogodku odpovedal vse ostale projekte. Vir je še dejal, da si 63-letni igralec želi "vzeti nekaj časa zase in se znova osredotočiti nase", kot je to storil že v težkih časih v preteklosti.

"To je bil precej močan udarec," pravi vir. "Tako se (on) spopada s težkimi časi. Kadar koli se zgodi kaj slabega, se za kratek čas umakne izpred oči javnosti." Vir je potrdil, da je bil Baldwin po streljanju "histeričen in popolnoma neutolažljiv".

"Vsi vedo, da je bila to nesreča, a vendar je popolnoma pretresen. (Baldwin) je nekdo, ki mu je res globoko mar, zato je lahko zelo strog do sebe," pravi vir. "To je na splošno res, v situacijah, ki niso niti približno tako resne, kot je ta. Toda v tej situaciji je to povsem druga zgodba, ker je vpletena smrtna žrtev."

"Potreboval bo čas, da vse to razreši," so še dodali viri. "Mora si vzeti nekaj časa zase in da bo z družino."

Nadaljnja preiskava je pokazala, da je do incidenta prišlo med vajo, za zdaj pa še ni jasno, ali je dogajanje ujela tudi kamera in obstaja celo posnetek. Spomnimo, da je Baldwinu pištolo na snemanju podal pomočnik režiserja Dave Halls, ki ni vedel, da je nabita, in pri tem zavpil: "Hladna pištola!" To naj bi pomenilo, da v pištoli ni pravih nabojev. Pravo orožje se sicer v gledališčih in na snemanjih pogosto uporablja, a je nabito s slepimi naboji, ki povzročijo blisk in pok, a izstrelka ne izstrelijo.

Po poročanju Los Angeles Timesa se je pred tem na snemanju filma Rust že vsaj trikrat zgodil incident s pištolo rekvizitom, ki se je nepredvideno sprožila, kar je za omenjeni časopis potrdil neimenovani vir. Pištola, s katero je streljal Baldwin, naj bi vsebovala en pravi naboj. BBC se sklicuje na dokument, ki razkriva, da je bila tisti dan za preverjanje orožja zadolžena 24-letna članica ekipe Hannah Gutierrez Reed. Slednja je imela malo izkušenj, saj je to delo opravljala samo enkrat pred tokratnim snemanjem, in sicer na snemanju filma The Old Way. Kot še navaja BBC, je orožarka v septembrskem podcastu povedala, da je skoraj zavrnila to službo, "ker nisem bila prepričana, ali sem pripravljena ..."