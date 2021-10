Alec Baldwin po tragediji: Srce se mi trga, ko pomislim na njenega moža, sina

Potem ko je na snemanju filma v Novi Mehiki igralec Alec Baldwin streljal z rekvizitno pištolo in pri tem ustrelil direktorico fotografije Halyna Hutchins in ranil režiserja Joel Souza, se je zvezdnik oglasil na Twitterju. Kot je dejal, je pretresen in ne najde besed, s katerimi bi lahko izrazil žalost, ki jo čuti.

Na tragičen dogodek se je odzval tudi igralec Alec Baldwin, ki je dejal, da je njegovo srce zlomljeno in da v celoti sodeluje s policijo pri preiskavi. Naj ob tem spomnimo, da je zvezdnik na snemanju novega filma Rust streljal z rekvizitno pištolo, s katero je do smrti ustrelil 42-letno direktorico fotografije Halyna Hutchins. 48-letni režiser Joel Souza je bil med streljanjem ranjen in so ga takoj odpeljali v bolnišnico Christus St. Vincent's, ki pa jo je po poročanju številnih tujih medijev že zapustil.

Alec se je oglasil na Twitterju, kjer je med drugim zapisal: "Ni besed, s katerimi bi izrazil svoj šok in žalost v zvezi s tragično nesrečo, ki je vzela življenje Halyne Hutchins, žene, matere in naše zelo občudovane sodelavke."

V nadaljevanju je še dejal: "Popolnoma sodelujem v policijski preiskavi, da bi razjasnila, kako se je zgodila ta tragedija, in sem v stiku z njenim možem ter nudim svojo podporo njemu in njegovi družini." "Srce se mi trga, ko pomislim na njenega moža, njunega sina in vse, ki so poznali in ljubili Halyno," je nemočno zapisal.