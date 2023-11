Alec Baldwin pravi, da ne bo imel več otrok: Opravil sem

Alec Baldwin , sicer oče osmih otrok, je nedavno gostoval v oddaji Kelly Ripa , kjer je dejal, da v prihodnosti ne načrtuje več otrok. 65-letni igralec in producent je spregovoril o karieri in družini, ob tem pa poudaril, da je odločen, da družine ne bo več povečal. "Končal si? Meniš, da jih imaš dovolj?" ga je o otrocih vprašala 53-letna voditeljica, Baldwin pa ji je odgovoril: "Opravil sem."

"Popolnoma si opravil? Kako veš?" ga je še pobarala Ripa, igralec pa ji je razložil, da je veliko razmišljal o svojem fizičnem zdravju, in dodal, da je ob nedavni operaciji obstajala celo možnost, da bi mu lahko prerezali živec blizu medenice. "Oh, to lahko preprosto iztrgate, če želite. Samo vzemite ta živec, vzemite klešče in ga preprosto izvlecite med operacijo, ker tega ne potrebujem več," je dejal, da se je pošalil z zdravnikom, ki ga je operiral, in še enkrat dodal, da ne namerava imeti več otrok.

Ripa se je pošalila, da bi tudi z odstranitvijo živca še vedno lahko spočel otroka. "Dvomim, da bi bilo to zate učinkovito. Nekaj ti bom povedala. Ko sem te videla, da greš v ocean, Alec Baldwin, sem hitro šla iz vode, čeprav sem že bila v menopavzi, ker še vedno ne zaupam tvoji spermi. Specifično tvoji ne zaupam," je v šali nadaljevala voditeljica.