Alec Baldwin razkril, kaj najbolj obžaluje po ločitvi od Kim Basinger

Alec Baldwin obžaluje, da je njegova burna ločitev od nekdanje žene Kim Basinger močno vplivala na življenje njune hčerke Ireland . Zvezdnik serije 30 Rock je o propadlem zakonu z igralko spregovoril v resničnostni seriji The Baldwins , ki prikazuje življenje njegove družine, razkril pa je tudi, da sta se v dolgi ločitveni vojni dogovarjala o pogojih skrbništva in financah.

"Na moj odnos z Ireland je zelo vplivala ločitev od njene mame in bitka za skrbništvo, ki so jo mediji pograbili in se ob tem zelo zabavali," je dejal 66-letni igralec in dodal, da se je ločitveni postopek vlekel sedem let, v tem času sta se leto in pol dogovarjala o financah, preostali čas pa o skrbništvu nad hčerko.

Baldwin in 71-letna Basingerjeva sta bila poročena skoraj dve desetletji, preden sta se leta 2002 razšla. Igralec je dodal, da je bilo še posebej hudo prenašati mnenje javnosti, kar je še dodatno vplivalo na njegov odnos s hčerko."Ena od stvari, ki jih najbolj obžalujem, je ta, kako je vse skupaj vplivalo na Ireland," je dejal.