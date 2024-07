Alec Baldwin se bo moral zaradi streljanja zagovarjati na sodišču

Sodnica okrožnega sodišča v Novi Mehiki Mary Marlowe Sommer je zavrnila prošnjo 66-letnega Aleca Baldwina za opustitev primera z besedami, da je treba to rešiti na sojenju. Zvezdnik filma Ljubezen, ločitev in nekaj vmes je na snemanju držal rekvizitno pištolo, ki se je med vajo sprožila, kot se je izkazalo pozneje, pa so bili v njej pravi in ne slepi naboji. Strelom je podlegla Halyna Hutchins, poškodovan pa je bil režiser Joel Souza.