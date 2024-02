Alec Baldwin se je izrekel za nedolžnega po novi obtožbi nenamernega uboja

Alec Baldwin se je na sodišču izrekel za nedolžnega nenamernega uboja sodelavke, direktorice fotografije na snemanju filma Rust , ki je umrla za posledicami strela, ko se je med pripravami na snemanje enega od prizorov v Baldwinovi roki sprožila rekvizitna pištola. 65-letnik je vadil prizor, kot se je izkazalo pozneje, pa je nekdo zamenjal slepe naboje s pravimi, ti pa so ubili Hutchinsovo in ranili režiserja.

Igralec se je izrekel za nedolžnega dan pred tem, ko je bilo načrtovano zaslišanje na sodišču v Santa Fe-ju, to pa bi potekalo na daljavo. Obtožbe zoper njega so vložili 19. januarja v Novi Mehiki, potem ko so lokalni tožilci sporočili, da so se pojavila "dodatna dejstva" iz forenzičnih testov o orožju, uporabljenem v streljanju, v katerem je bil ranjen tudi režiser Joel Souza .

Igralec se pred sodiščem v povezavi s smrtjo Hutchinsonovezagovarja že drugič, podobne obtožbe pa so bile aprila 2023 opuščene, kar se je zgodilo le dva tedna pred začetkom sojenja. Tožilci v Novi Mehiki pravijo, da obstajajo novi forenzični dokazi, zato so primer znova postavili pred sodnika.

Baldwin vztraja pri trditvah, da ni potegnil sprožilca pištole Colt .45, temveč je le potegnil nazaj njeno kladivo. Trdi tudi, da ni kriv za smrt Hutchinsove, ker ni vedel, da so v orožju pravi naboji in ker na snemanju naj ne bi bilo pravega streliva.

Toda posebni tožilci v Novi Mehiki so oktobra povedali, da so forenzičnim strokovnjakom naročili rekonstrukcijo orožja, potem ko se je to pokvarilo med testiranjem, ki ga je izvedel FBI. Rekli so, da je to razkrilo, da bi do incidenta lahko prišlo le, če bi sprožilec potegnili.

"Čeprav Alec Baldwin vedno znova zanika, da bi sprožil sprožilec, je bilo treba glede na teste, ugotovitve in opažanja, o katerih poročamo, sprožilec dovolj potegniti ali pritisniti, da se sprosti popolnoma napeto ali uvlečeno kladivo dokaznega revolverja," so zapisali v poročilu.

Igralec, ki je izrazil "pretresenost in žalost" zaradi smrti Hutchinsonove, je v nedavnih pričanjih na sodišču dejal, da je od incidenta težko našel igralsko delo. Ko so tožilci aprila 2023 opustili obtožbe za nenaklepni uboj, so opozorili, da bi jih lahko znova vložili, saj se preiskava nadaljuje.