Alec Baldwin se je postavil v bran Woodyu Allanu in Andrewu Cuomu

Alec Baldwin v svojem videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju Instagram, obsoja izločanja režiserja in igralca Woodya Allena in newyorškega guvernerja Andrewa Cuoma iz družbe na podlagi govoric o spolnem nadlegovanju.

Alec Baldwin je v 14 minut dolgem videu povedal: "Kar nekaj ljudi se je zneslo nad mano, ker sem zagovarjal ljudi, ki so bili obtoženi kriminala. No, jaz ne zagovarjam tistih, ki so dejansko krivi nečesa. Zagovarjam tiste, ki jim krivde niso dokazali."

icon-expand Alec Baldwin FOTO: Profimedia

Igralec je nato spregovoril o konkretnem primeru režiserja Woodya Allena, ki naj bi domnevno zlorabljal svojo pastorko Dylan Farrow, in Andrewa Cuoma, ki je bil v preteklih tednih obtožen zlorabe petih žensk. Baldwin je na svojem Twitter računu, preden ga je prejšnji teden izbrisal, zapisal: "Kdo še potrebuje sodne dvorane, pravila in zakone, ko nas sodijo mediji? Ne glede koliko f*****g dokumentarcev posnamete, dokažite to na sodišču." Objava se je nanašala na kritike, ki so sledile objavi dokumentarca o Allenu.

Dotaknil pa se je tudi primera guvernerja Cuoma: "Generalni tožilec bo raziskal obtožbe zoper Cuoma. Potem in šele potem lahko govorimo o odstopu." Baldwin se je v svojem posnetem govoru dotaknil tudi izločanja iz družbe:"Izločanje iz družbe se je v času covida še povečalo. Ljudje imajo veliko časa. Priklopijo se na svoje računalnike in se znašajo nad ljudmi, kot sem jaz. Takrat izrečejo vsako možno grozno stvar o ljudeh, ki branijo nekoga, ki je obtožen nekega zločina. Covid je v naši družbi zbudil vse najslabše. Ljudje so jezni in zagrenjeni. Če bi jima bila dokazana krivda, bi spremenil svoje mnenje in se žrtvam celo opravičil." Igralec je svoj monolog zaključil tako: "Sem pristaš strogih zakonov, ki se tičejo nadlegovanja in zlorabe, vendar obtožbe morajo biti dokazane."

Baldwin je pred dnevi izbrisal svoj Twitter račun, ko se je zaradi komentiranja nastopa igralke Gillian Anderson na podelitvi zlatih globusov znova znašel pod plazom kritik.